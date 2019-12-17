Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2"

Фото: nord-stream2.com

17 декабря за закон об оборонном бюджете США на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", проголосовали 86 членов Сената, сообщает CNN.

Теперь документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Вооруженным силам Украины. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Трамп заявил, что готов немедленно подписать документ.

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"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как "Северный поток – 2" пытается избежать санкций.

Ограничения в адрес российского газового проекта "Северный поток – 2", которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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