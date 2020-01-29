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Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе: сколько выплатит Кабмин

29 января, 12:56

Программа будет действовать только на контролируемых Украиной территориях

На месте обстрелов оккупантами жилых домов в Верхнеторецком Донецкой области. Фото: Операция Объединенных сил/ Facebook

На месте обстрелов оккупантами жилых домов в Верхнеторецком Донецкой области. Фото: Операция Объединенных сил/ Facebook

Жители оккупированного Донбасса с 2020 года смогут получить компенсацию, если их жилье было разрушено в результате боевых действий. Программа будет действовать только на контролируемых Украиной территориях. Такое заявление сделал советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов, сообщает УНН.

"В государственном бюджете 2020 года есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тысяч гривен на компенсацию владельцам разрушенного жилья – стоимости самого жилья. Но мы, исходя из возможности бюджета, имеем определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет на одно домохозяйство выделяться", – отметил он.

Салихов считает, что через несколько месяцев Кабмин запустит эту программу вместе с местными органами власти и военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.

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"Потом уже будем работать с международными донорами, чтобы увеличивать объемы помощи. И будем на следующий год предлагать заложить уже больше. Сейчас у государства нет опыта, когда жилье было разрушено вследствие боевых действий. Сейчас это классифицируется как теракт, поэтому есть соответствующие процедурные моменты. Мы пытаемся их решить в рамках наших полномочий", – резюмировал Салихов.

По состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. гривен.

Компенсации всем украинцам правительство намерено выплачивать и в других случаях.

Недавно стало известно, что в Украине планируют ввести компенсации в случаях задержки зарплат, пенсий или социальных выплат.

А в эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в изменениях к трудовому законодательству предусмотрено, что компенсации за увольнение работника вырастут в два раза.

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жилье компенсации Донбасс обстрелы

Источник: Обозреватель

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