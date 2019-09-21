"Компромисс" вокруг ПриватБанка: эксперт назвал "красную линию" для МВФ

Фото: dpchas.com.ua

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Западные партнеры не поймут, если власти Украины пойдут на уступки Игорю Коломойскому, экс-совладельцу национализированного ПриватБанка, в деле о компромиссе вокруг банка.

Об этом инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Как это видят наши западные партнеры, как видит МВФ, как это видят люди, которые нас поддерживают последние пять лет. Для них прохождение или не прохождение теста (с ПриватБанком – Ред.) – это "красная линия", после которой они будут или не будут поддерживать Украину. Это – любые уступки Коломойскому в этом вопросе. Никто в этой студии, большая часть тех, кто нас смотрят, не верят в независимую судебную систему. Особенно после того, как г-н Коломойский сказал, что знает, какие приговоры будут и кого осудят. Особенно после того, как в преддверии суда в Лондоне украинские силовики врываются в офис ПриватБанка и пытаются узнать, какая стратегия у государственного ПриватБанка будет против Коломойского в Лондоне", – рассказал инвестиционный банкир.

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Он заметил, что точку зрения западных партнеров Украины определяет не телевизор, а отчетность международной детективной компании Kroll, которая провела расследование и показала, кто и какие деньги выводил из ПриватБанка.

"И поэтому для наших западных партнеров, для МВФ, для Мирового банка, для условного Госдепа любые уступки Коломойскому, любой компромисс с ним будет непрохождением теста. Единственный компромисс, который эти люди могут понять, – когда г-н Коломойский и партнеры вернут 5,5 млрд долларов наличными или перечислят их на счет. Это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры", – подытожил Фурса.

Напомним, украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров не ведет никаких переговоров о компромиссе по делу ПриватБанка .

Также новости "Сегодня" сообщали, что Алексей Гончарук дал интервью американскому изданию Financial Times и оно возмутило мировых финансистов, поскольку в статье говорится о национализации крупнейшего банка страны – ПриватБанка, о том, что Коломойский требует за это компенсации , и о готовности властей Украины искать компромисс с бизнесменом.

Также сообщалось, что экс-владелец национализированного ПриватБанка бизнесмен Игорь Коломойский резко прокомментировал результаты независимого расследования деятельности ПриватБанка, согласно которым бывшие владельцы нанесли финучреждению ущерб на 5,5 млрд долларов.

"Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика", – заявил он Коломойский.

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