Гончарук: Кабмин не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров не ведет никаких переговоров о компромиссе по делу ПриватБанка, в котором на прошлой неделе прошли обыски. Об этом во вторник, 17 сентября, написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Утром вышла статья в Financial Times, где я комментирую дело ПриватБанка и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса в этом вопросе. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", – отметил он.

При этом Гончарук подчеркнул, что Кабмин внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка, в том числе и переговоры с бывшими его собственниками.

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Новости "Сегодня" писали, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена.

Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали решение суда.

В сентябре пятый президент Украины Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что национализация ПриватБанка состоялась в интересах государства и 20 миллионов вкладчиков банка.

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

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