Кому разрешат покупать землю в Украине: финальная версия законопроекта

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На днях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, замминистра Тарас Высоцкий и глава комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Николай Сольский представили финальный вариант законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) , из которого можно сделать вывод, кому разрешат покупать землю в Украине.

Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Законопроект предусматривает, что участниками рынка могут быть физлица-граждане Украины, юридические лица, которые основаны гражданами Украины напрямую, государство и территориальные общины. Здесь все осталось так же, как и в первоначальной версии документа.

Что касается иностранцев, то в законопроекте прописали, что их допуск к рынку земли возможен только после принятия соответствующего решения на референдуме. Николай Сольский пояснил, что даже при условии проведения референдума будет запрещено совершать сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы.

Напомним, что раньше в законопроекте таких ограничений не было. Этот же запрет будет постоянным и отменить его на референдуме не получится. В целом в новой редакции законопроекта иностранцам никак нельзя принимать участие в процессах купли-продажи на рынке украинской земли.

"Кроме того, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем", — отметил Сольский.

Помимо этого, в первой редакции закона было прописано, что граждане другого государства, а также лица без гражданства могут получать сельхозучастки в собственность только в виде наследства. Но при этом они обязаны в течение года после получения в собственность провести их отчуждение, т.е. продать или каким-либо иным образом передать другому лицу из перечисленных выше категорий.

В новой редакции эту норму чуть перефразировали, но суть осталась та же: если земля попадает по наследству физлицу, которое, согласно этому документу, не может ею обладать, в течение года физлицо должно провести отчуждение. В том случае, если за установленный год этого не произойдет, земельный участок будет конфискован по решению суда.

Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме . Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пожелания Зеленского учли: что в итоге решили по рынку земли" .

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