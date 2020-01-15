Пожелания Зеленского учли: что в итоге решили по рынку земли

/ Фото: Pixabay

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Вопрос об открытии рынка земли остается одним из самых горячих в Украине. Власти анонсировали запуск земельного рынка уже в 2020 году, но пока что мораторий на продажу земли действует, а соответствующий законопроект ждет голосования во втором чтении.

Еще 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Этот документ предусматривает, что с 1 октября 2020 года будет отменен запрет на продажу земель с/х назначения. Но после принятия законопроекта в первом чтении к нему появилось множество претензий и более 4 тысяч правок.

Уже во вторник, 14 января, под Верховную Раду снова вышли митинговать противники закона о рынке земли. А в самом парламенте говорят, что на этой неделе, вероятно, земельную реформу рассматривать не будут – это, мол, может парализовать деятельность Рады. Как бы то ни было, пока народные избранники решают, как быть, сайт "Сегодня" рассказывает, как выглядит финальный вариант документа и что изменилось в законопроекте.

Сколько земли дадут в одни руки

Финальный вариант законопроекта представили на днях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, замминистра Тарас Высоцкий, глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

Спорным моментом, который раньше вызвал немало дискуссий, стало ограничение по количеству земли в одни руки. Так, в принятом законопроекте устанавливались следующие ограничения: 35% площади сельхозземель в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Таким образом, один человек мог обладать не более, чем 200 тысячами гектарами земли. Эту норму критиковали и отмечали, что это уже слишком большое количество, которое будет способствовать развитию монополии и угнетению мелких фермерских хозяйств. Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что норму нужно снизить до 10 тыс. гектаров для одного человека.

Эту же цифру оставили в итоговой версии законопроекта. Николай Сольский на пресс-конференции отметил, что одно юридическое или физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тысяч гектаров.

"Что происходит, если физическое-лицо — гражданин Украины — приобрело, например, тысячу гектаров, а также оно является одновременно учредителем юридического лица, на которое куплено 5 тысяч гектаров? Это означает, что в совокупности оно обладает уже 6 тыс. га, и юридическое лицо может докупить еще 4 тыс. га, чтобы вместе было 10 тысяч. Или это физическое лицо может докупить на себя непосредственно", — пояснил Сольский.

Он также добавил, что механизм контроля на этапе подписания договора на куплю-продажу земли с/х назначения был определен после консультации с Министерством юстиции, органами нотариата, частными нотариусами.

"Нотариус проверяет — сколько на этом человеке зарегистрировано земли. Кроме того, одновременно проверяет, в каких предприятиях он является основателем, и устанавливает также, сколько эти предприятия, где он является учредителем, уже имеют земли в собственности. Исходя из этого, он может удостоверить сделку, если не превышен лимит более 10 тыс. га", ­— рассказал председатель комитета.

Кто сможет купить украинскую землю

Законопроект предусматривает, что участниками рынка могут быть физлица-граждане Украины, юридические лица, которые основаны гражданами Украины напрямую, государство и территориальные общины. Здесь все осталось так же, как и в первоначальной версии документа.

Что касается иностранцев, то в законопроекте прописали, что их допуск к рынку земли возможен только после принятия соответствующего решения на референдуме. Николай Сольский пояснил, что даже при условии проведения референдума будет запрещено совершать сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы.

Напомним, что раньше в законопроекте таких ограничений не было. Этот же запрет будет постоянным и отменить его на референдуме не получится. В целом, в новой редакции законопроекта иностранцам никак нельзя принимать участие в процессах купли-продажи на рынке украинской земли.

"Кроме того, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем", — отметил Сольский.

Помимо этого, в первой редакции закона было прописано, что граждане другого государства, а также лица без гражданства могут получать сельхозучастки в собственность только в виде наследства. Но при этом они обязаны в течение года после получения в собственность провести их отчуждение, т.е. продать или каким-либо иным образом передать другому лицу из перечисленных выше категорий.

В новой редакции эту норму чуть перефразировали, но суть осталась та же: если земля попадает по наследству физлицу, которое, согласно этому документу, не может ею обладать, в течении года физлицо должно провести отчуждение. В том случае, если за установленный год этого не произойдет, земельный участок будет конфискован по решению суда.

Купить землю за наличку будет нельзя

Изменения коснулись и финансовой стороны вопроса. После принятия законопроекта об обороте земель купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит", — отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он добавляет, что обязательный показ происхождения денег на покупку земли станет своего рода предохранителем от того, чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли на рынок.

Также планируется создание фонда гарантирования кредитов, чтобы люди, которые работают на земле, но не имеют кредитной истории, смогли подать заявки в банки. Государство же, в свою очередь, будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать таким людям кредиты.

"Мы вложим в этот фонд от 240 млн грн до 1 млрд грн. И там будет коэффициент умножения. Мы ожидаем, что до 8 млрд грн и даже больше кредитов удастся застраховать", — говорит Милованов и добавляет, что на помощь смогут рассчитывать те, кто будет иметь 500 га, возможно до 1000 га земли, а вот холдингам или крупным хозяйствам, имеющим десятки тысяч гектаров, ожидать такой помощи от государства не стоит.

Также чиновники напоминают, что этот законопроект должен только заложить фундамент для запуска рынка земли. В нем обсуждаются основные, базовые понятия и изменения вносятся всего в 11 статей. Однако, помимо этого, в Раде есть много других земельных законопроектов, в которых уже гораздо больше изменений.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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