Конец эпохи сланцевой нефти в США: эксперт оценил возможные последствия

Фото: REUTERS/Nick Oxford

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Министры стран ОПЕК+ (24 страны-экспортера нефти) прогнозируют, что в США снизятся темпы роста добычи сланцевой нефти. В связи с этим участники организации рассматривают возможность повышения, а не снижения текущего уровня нефтедобычи.

Однако оценки ОПЕК+ не соответствуют действительности, поскольку добыча сланцевого газа в США все равно остается более выгодной, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

"Себестоимость сланцевой нефти уже сегодня достаточно низкая за счет того, что американские компании используют современные технологии, – в среднем 35 долл. за баррель. Американские компании в последнее время, когда цены проваливались до 30 долл. за баррель, сменили свои подходы к добыче и в значительной степени автоматизировали эти процессы", – отметил эксперт.

Он также добавил, что страны ОПЕК заинтересованы в том, чтобы показывать свою значимость.

"ОПЕК – заангажированная компания, которая хочет отвоевать свои позиции законодателя нефтяных мод у своего соперника, который мощно ворвался на мировой рынок со сланцевой нефтью и девальвировал роль картеля", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что государственная "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" договорились о продлении транзита нефти по территории Украины до 1 января 2030 года. При этом базовые принципы сотрудничества между предприятиями остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что в провинции Бухейра на севере Египта из-за воров, пытавшихся просверлить трубопровод и украсть нефть, произошла утечка, а потом и пожар. Подробности узнавайте из сюжета:

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