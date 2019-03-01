Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Контракт и зарплата главы "Нафтогаза": Коболев сделал заявление

Сегодня, 17:19

По его словам, в компетенцию Кабмина не входит вопрос зарплаты главы "Нафтогаза"

Фото: AFP
Контракт и зарплата главы "Нафтогаза": Коболев сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg Экономика По его словам, в компетенцию Кабмина не входит вопрос зарплаты главы "Нафтогаза"

Вопрос зарплаты главы "Нафтогаза Украины" не в ходит в компетенцию Кабинета министров. Об этом сегодня, 1 марта, заявил глава компании Андрей Коболев в ходе пресс-конференции.

По его словам, это же касается вопроса продления или прекращения контракта с ним.

"Если внимательно посмотреть закон "Об акционерных обществах", в частности, 52 статью, там четко прописано, что условия моего контракта, его прекращения, сумма оплаты является исключительным полномочиями наблюдательного совета. Только он имеет право определять такие вопросы", – сказал он.

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии

16 января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к набсовету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий менеджменту "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.

28 февраля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. По его словам, у правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, Нафтогаз, зарплаты, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость " Контракт и зарплата главы "Нафтогаза": Коболев сделал заявление". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коболев озвучил план на случай провала переговоров с "Газпромом" по транзиту

Сегодня, 15:24

По его словам, Россия может полностью прекратить транзит газа через Украину после 2019 года

Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"

25 февраля, 18:14

Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании

Коболев: РФ вновь может вызвать кризис с поставками газа в Европу

12 февраля, 00:59

Такой кризис Россия будет пытаться использовать для продвижения идеи "Северного потока – 2"

Ляшко требует не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет

14 февраля, 15:48

Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза"

Тимошенко прокомментировала участие Зеленского в выборах

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Идеальный вес женщины (таблица)

Родители в Крыму и гастроли в Сочи. Что связывает Джамалу и РФ

Опубликован рейтинг самых богатых кандидатов в президенты

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Противно смотреть: фото жутких условий в поезде Киев-Бердянск

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши 

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Что лечит калина в организме человека