Контракт и зарплата главы "Нафтогаза": Коболев сделал заявление
По его словам, в компетенцию Кабмина не входит вопрос зарплаты главы "Нафтогаза"
Вопрос зарплаты главы "Нафтогаза Украины" не в ходит в компетенцию Кабинета министров. Об этом сегодня, 1 марта, заявил глава компании Андрей Коболев в ходе пресс-конференции.
По его словам, это же касается вопроса продления или прекращения контракта с ним.
"Если внимательно посмотреть закон "Об акционерных обществах", в частности, 52 статью, там четко прописано, что условия моего контракта, его прекращения, сумма оплаты является исключительным полномочиями наблюдательного совета. Только он имеет право определять такие вопросы", – сказал он.
В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".
В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии.
16 января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к набсовету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий менеджменту "Нафтогаза".
В свою очередь Коболев заявил, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.
28 февраля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.
В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. По его словам, у правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании:
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