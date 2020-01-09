Прямые поставки газа из России в Украину: в "Нафтогазе" сделали заявление

Никаких договоренностей о прямых поставках газа пока нет

/ Фото: AFP

В настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, заявил на пресс-конференции исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину сейчас нет", – сказал Витренко.

При этом он отметил, что законодательством не запрещается юридическим лицам бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

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В свою очередь директор госкомпании "Оператор ГТС" Сергей Макогон сообщил, что на сегодняшний день заявки на бронирование мощностей не поступали, кроме как от "Нафтогаза" с целью выполнения обязательств по транзиту.

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Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Как известно, Украина не закупает газ напрямую у "Газпрома" с ноября 2015 года.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите.

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