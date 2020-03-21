Разработана система защиты: генеральный директор SCM Олег Попов обратился к сотрудникам

Генеральный директор АО "СКМ" Олег Попов заявил, что в компании вовремя начали принимать меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте SCM.

"Компании SCM объединяют около 200 тыс. сотрудников. С членами семей – это полмиллиона украинцев. Мы предприняли решительные упреждающие шаги еще до того, как серьезность положения стала очевидной", - говорится в сообщении.

В компании разработали стратегию защиты сотрудников от COVID-19, а также программу экономической защиты рабочих и бизнеса.

"Мы разрешили сотрудникам, где это возможно, работать удаленно, внедрили новые протоколы гигиенических норм. Эти меры дадут нашим людям возможность сохранить свою работу и доходы на время карантина и восстановления после него", – уточняет Попов.

Кроме того, SCM заботится о городах и регионах, в которых работают сотрудники.

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"По призыву президента Украины мы также стали партнерами региональных штабов при губернаторах в четырех областях Украины, где расположены наши предприятия: Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской, а также в городах Днепропетровской, Запорожской и ряда других областей", – сказал генеральный директор.

Он подчеркнул, что задача этих штабов – замедлить темпы распространения эпидемии и минимизировать риски закрытия важных для страны предприятий.

Также компания помогает подготовится к пиковым медицинским нагрузкам:

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Закупает необходимое оборудование для опорных больниц. Весь мир испытывает дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Этой закупкой занимается Фонд Рината Ахметова. В целом на эти нужды учредитель фонда направил 300 миллионов гривен.

Закупает средства индивидуальной защиты для врачей и медперсонала.

Помогаем местной власти оснастить медучреждения, чтобы врачи смогли принять всех пациентов.

Разрабатывает комплекс мер по защите людей в группе риска, прежде всего тех, кто старше 60 лет.

Компания призвала другие бизнесы в регионах включиться в работу антикризисных штабов, а жителей городов и областей Украины, лидеров громад – также взять на себя ответственность.

"Главная ответственность – вести себя в соответствии с рекомендациями МОЗ. Выполнять новые санитарные и гигиенические нормы. Избегать публичных мест. Освоить удаленные средства работы, где это возможно", – написали в сообщении.

Также на сайте указано, что SCM начала реанимировать украинскую экономику после кризиса – создает Штаб экономического здоровья. На следующей неделе покажут первые результаты работы этого Штаба.

Для этого мы компания объединяет представителей ключевых Think Tanks, их экспертов, их наработки и рекомендации.

"И они уже работают в двух направлениях – создание портфеля быстрых антикризисных решений и одновременно – начало работы над экономической стратегией страны в условиях глобального экономического кризиса", – добавил Попов.

Напомним, мы рассказывали, что в SCM назвали сумму инвестиций в Украину в 2019 году.

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