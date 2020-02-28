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Коронавирус наносит удар по экономике: аналитик озвучил масштабы

28 февраля, 17:13

Ксения Капустинская

Проблемы развиваются комплексно, считает международный экономист

Мировые рынки сильнее пострадают от распространения коронавируса, чем от торговой войны Китая и США. Такое мнение выразил старший экономист Nomura Securities Томоаки Сисидо, передает Reuters.

"Нам даже не нужно ждать экономических данных, чтобы увидеть, насколько сильно страдает экономика. Видно, что продажи авиакомпаний и отелей уже падают вдвое или около того. <...> Можно сказать, что влияние коронавируса будет явно гораздо сильнее, чем от торговой войны между США и Китаем", – сказал Сисидо.

Он также напомнил, что помимо сбоев в международных перевозках и цепочках поставок, экономический ущерб также выглядит неизбежным из-за того, что правительства ряда стран закрывают школы и отменяют крупные мероприятия, чтобы остановить распространение патогена.

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Как сообщалось, распространение коронавируса уже сказалось и на важных для Украины показателях. В частности, заметно выросли ставки по украинским евробондам, а спрос на государственные гривневые облигации падает вторую неделю.

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Также ранее стало известно, что торги на Американской фондовой 27 февраля закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года. Кроме того, цены на нефть рухнули до минимума за два года.

Как известно, коронавирус проник уже в пять десятков стран мира, в целом насчитывается более 83 тысяч заразившихся, более 2,8 тысяч случаев закончились летальным исходом.

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экономика рынки последствия коронавирус

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