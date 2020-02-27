Япония на месяц закрыла все школы из-за коронавируса

Весенние каникулы у японских школьников в этом году начнутся на две недели раньше

На фоне стремительного распространения в Японии коронавирусной инфекции власти поручили всем школам страны на месяц закрыть свои двери для учеников.

В частности, как пишет Japan Times, 27 февраля японский премьер-министр Синдзо Абэ обратился к руководству школьных учреждений с просьбой начать весенние каникулы в этом году раньше – со 2 марта. Заканчиваются каникулы в начале апреля.

"В каждом регионе были предприняты усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей, и эти одна или две недели будут чрезвычайно критическим периодом", – сказал Абэ на заседании Кабмина, посвященном коранавирусному кризису.

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Стоит отметить, что на данный момент количество инфицированных COVID-19 в Японии превысило 200 человек.

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Накануне руководство 5,5-миллионной, самой крупной, префектуры Хоккайдо уже распорядилось закрыть большинство из 1,6 тыс. школ. Здесь более чем у 50 пациентов с ОРВИ, включая школьников, подтвердилось наличие коронавируса.

Женский университет Отяномидзу в Токио также решил закрыть до конца весенних каникул все связанные с вузом дошкольные и школьные учреждения. В аффилированной с университетом средней школе учится 13-летний племянник императора Нарухито.

Подробнее о масштабах распространения инфекции в Японии и других странах, и Украине в частности, читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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