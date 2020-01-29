Коронавирус не отразится на украинской экономике – Милованов

Эпидемия в Китае может негативно повлиять на туризм и авиаперевозки, но в Украине они не являются магистральными отраслями

Фото: Reuters

На украинскую экономику не повлияет ситуация в Китае, где в результате вспышки нового коронавируса заболели тысячи людей. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в ходе брифинга.

Он отметил, что обычно первым прямой эффект ощущает отрасль туризма, но в Украине на туризм приходится всего 2% ВВП при среднем показателе в других странах на уровне 5-10% ВВП.

"Потому, у нас эффект будет низким. Перевозчики и туроператоры, которые работают на внешних рынках и работают с Китаем, возможно, понесут определенные расходы, связанные с эвакуацией. Но мы оцениваем влияние как минимальное", – сказал Милованов.

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Помимо этого, он не рассчитывает на снижение товарооборота между Украиной и Китаем, который является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны.

"Мы пока что не прогнозируем негативного влияния на товарооборот. На самом деле, мы, пользуясь возможностью, сняли несколько торговых барьеров для экспорта из Китая, но это не связано с коронавирусом. Потому, мы вообще повышаем товарооборот с Китаем. Это хорошо для экономики", – добавил Милованов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса.

Также мы писали о том, что цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд. Она взлетела из-за опасений относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией, впервые был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру. В Украине случаи заражения не подтвердились.

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