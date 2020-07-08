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Коронавирус обрушил доходы России от нефти

8 июля, 12:53

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

С января по май Россия получила от продажи нефти на треть меньше, чем год назад

На фоне коронавирусного кризиса, который пришел вслед за эпидемией заболевания COVID-19, в России рухнули показатели экспорта и, соответственно, доходов от продажи нефти.

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Об этом сообщает angi, ссылаясь на данные, опубликованные Федеральной таможенной службой РФ (ФТС).

Так, в сравнении с маем прошлого года экспорт российской нефти в мае 2020-го в денежном выражении сократился в 2,7 раза и составил 3,604 млрд долларов. Всего в этом месяце было продано 19,261 млн тонн нефти.

Кроме того, хоть и не так сильно, как в апреле, когда она стоила меньше нуля, но рухнула и сама стоимость нефти марки Urals – основы российского экспорта. Ее цена в мае составляла 31,03 доллара за баррель – почти в 2,3 раза меньше, чем год назад (70,93 доллара).

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Кроме того, за первые пять месяцев этого года РФ экспортировала 104,44 млн тонн нефти (на 3,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), выручив 33,677 млрд (на 32,6% меньше).

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Также в мае вдвое снизился экспорт российских нефтепродуктов – до 2,673 млрд долларов.

Больше о спровоцированном коронавирусом кризисе на нефтяном рынке и его вероятных последствиях для Российской Федерации читайте в материале "Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России"на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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