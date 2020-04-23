Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России

После беспрецедентного падения цен на нефтяные фьючерсы 20 марта до уровня отрицательныхбиржи продолжает лихорадить, хотя цены уже вернулись к значениям выше нуля. И это лишний раз доказывает, что кризис на рынке нефти не идет на убыль. Более того, эксперты не исключают, что в ближайшее время ситуация в отрасли будет усугубляться, рискуя перерасти в "ценовую войну" и привести к серьезным экономическим потерям в ряде нефтедобывающих государств.

Россия, фактически сорвавшая мартовские переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и тем самым ускорившая падение цен, страдает от нынешнего нефтяного кризиса больше других стран. По оценкам экспертов, выручка от экспорта нефти формирует чуть ли не половину ее бюджета, и резкое падение цен – в совокупности с не менее резким сокращением спроса на нефть во время "коронакризиса" и потерей рынков сбыта – больно бьют по российской экономике. В последние дни Центробанк РФ вынужден тратить огромные суммы на поддержание курса рубля и иллюзии благополучия. Последние апрельские интервенции Центробанка достигали 200 млн долларов в день, а 20 апреля ему пришлось потратить 222 млн долларов. Облигации федерального займа не интересны инвесторам и падают в цене даже при растущей доходности.

При этом экономика страны-агрессора продолжает страдать еще и от международных санкций. Начиная с 2016 года темпы роста ВВП России постоянно сокращаются, причем этот процесс продолжался даже в период высоких цен на нефть. Теперь же, когда цены грозят упасть ниже уровня себестоимости нефтедобычи, экономический спад только ускорится. Например, в МВФ прогнозируют, что в 2020 году российский ВВП сократится на 6,8% (с 1,3% в 2019 году до -5,5% в 2020-м).

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При этом, как рассказал экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на сегодняшний день существуют также прогнозы намного хуже того, что был представлен МВФ. В частности, что ВВП России может упасть даже на 15%, а реальные доходы россиян сократятся на 20%.

"На нефтяном рынке идет торговая война. Она была, есть и будет постоянно. И на сегодняшний день Россия в этой войне очень сильно проигрывает. Экономика России держится в основном за счет нефтепродаж. И больше всего нефти РФ продает в Европу и Китай. С рынком Европы ситуация сейчас очень критическая, Россия фактически теряет этот рынок. Ее последние спасение и надежда – рынок Китая. Пока поставки нефти туда идут. Но если еще и Китай сейчас переключится на арабскую нефть и нефть из США, то для России все будет складываться очень плохо. Фактически половина госбюджета России – это доходы от нефти. Причем бюджет России составлен из расчета цены на нефть выше 40 долларов за баррель. За базовый сценарий брался вариант, что цена нефти не упадет ниже 45 долларов за баррель. Были сценарии еще с ценой 65 долларов, 100 долларов. А сейчас она упала ниже 20 долларов. Настолько плохого прогноза в РФ даже не делали", – говорит Александр Охрименко.

Что может случиться, если экономика России начнет трещать по швам?

Разные эксперты прочили стране-агрессору экономический крах еще после аннексии ею Крыма и развязывания войны на Донбассе. Введенные против России международные экономические санкции, как предполагалось, должны были серьезно ослабить экономику страны. Однако пока ничего не произошло. Да, экономический рост в России замедлился. Однако благодаря высоким ценам на нефть в минувшие годы страна смогла обеспечить себя приличной "подушкой безопасности" в виде золотовалютных запасов и резервных фондов.

Теперь поток "нефтедолларов", которые спасали Россию, может иссякнуть. А загнанный волк, как известно, показывает зубы.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар высказал мнение, что худшим сценарием в данной ситуации может стать развязывание войны на Ближнем Востоке.

"Мое предположение может звучать фаталистически. Но если экономический спад продолжится – а он, наверное, продолжится дальше за рамки второго квартала – этот гордиев узел проблем по сокращению добычи решить не удастся. Если у каждого будет своя правда и фига в кармане, то после определенного ситуативного повышения цены на нефть она снова рухнет и будет в коридоре 10-20 долларов за баррель, что будет означать катастрофу для добывающей промышленности во многих странах мира. Худший сценарий, который может быть, – это большая война в зоне Персидского залива. Собственно, подготовка к этому сценарию в течение последних лет уже прослеживается. Его предвестниками были удары ракетами и дронами по саудовской нефтяной инфраструктуре 14 сентября 2019 года и недавние ракетные удары по столице Саудовской Аравии. Именно масштабной войны хочет Россия в Заливе. Крупные игроки будут пытаться друг друга уничтожить. Конечно, Саудовская Аравия не может ракетными ударами уничтожить Россию. Но Россия может уничтожить Королевство, используя Иран и йеменских проксиз, за которыми так или иначе она стоит. Она будет пытаться дестабилизировать королевство, где ситуация и так далека от стабильной. И у Ирана, который падает, не остается ничего другого, как активизировать действия против саудитов. При таких обстоятельствах вопрос решается путем мобилизации усилий на войну с врагом. Где враг? Вот он, через залив – Саудовская Аравия", – говорит Михаил Гончар.

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Впрочем, другие эксперты считают такой вариант развития событий маловероятным. Только одни – по причине отсутствия у России достаточного количества денег для ведения еще одной войны, а другие – по причине как раз достаточных запасов денег.

"Возможно, война и могла бы как-то изменить ситуацию, но у РФ нет экономического смысла начинать сейчас войну. Потому что Россия не пребывает сейчас в кризисе. Нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что она находится в сколь-нибудь серьезном кризисе. У России бюджет профицитный на протяжении уже многих лет. Да, у нее будут проблемы. Сократятся поступления валютной выручки от торговли нефтью. Но кризис – о чем вы говорите? У них есть Фонд национального благосостояния, в котором более 17 млрд долларов. Да, бюджет верстался по средней цене примерно 42 доллара за баррель. Но даже если из этого фонда будет компенсироваться разница между 42 долларами и нынешней ценой российской нефти Urals, при нынешнем уровне котировок средств фонда хватит по меньшей мере на 3 года. А таких фондов там три. К тому же, если будет доказано, что какая-то страна развязала войну, ей просто объявят эмбарго на покупку нефти, и убытки от этого невозможно будет ничем компенсировать", – считает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

На сегодня экономика России действительно еще имеет запасы. Золотовалютные резервы составляют свыше 500 млрд долларов. Вопрос только в том, как долго продлится кризис, связанный с коронавирусом, и кризис на нефтерынке. Но ни на один, ни на второй вопрос точных ответов у экспертов нет.

Александр Охрименко также считает маловероятным развязывание полноценной войны на Ближнем Востоке. Но именно потому, что на это у России не хватит денег.

"Я не считаю этот вариант вероятным. Война может быть только тогда, когда есть деньги. А сейчас у Путина будет задача, наоборот, как-то забрать из Сирии людей или бросить их и хоть как-то спасать экономику. Он сейчас, скорее всего, и финансирование войны на Донбассе уменьшит", – полагает Александр Охрименко.

В то же время эксперт не исключает проблем внутри самой России.

"В России многие регионы дотационные, они живут за счет нефтедолларов. Большая часть центральных областей, часть регионов в Сибири и т. д. Если их перестать дотировать, то война начнется уже в самой России. Гражданская", – аргументирует он.

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Также Александр Охрименко напоминает, чем окончился для Советского Союза период падения цен на нефть, и не исключает повторения ситуации.

"Сейчас в России может повториться то, что было в СССР при Горбачеве. Тогда тоже цена на нефть начала очень сильно падать, и экономика страны оказалась в очень тяжелом состоянии. Пришлось и золото продавать, и искать другие варианты. Чем это закончилось в итоге, всем понятно. В принципе, сейчас ситуация приблизительно такая же. Фактически все крутится вокруг нефти, и у России нет ответа на вопрос, что делать. Ни у правительства, ни у Путина нет понимания, как это пережить. Увеличить продажу нефти они не могут, потому что некому продавать. С другой стороны, цена очень низкая. А заменить выручку от нефти, продавая, например, машины, они тоже не могут. Они на этом не заработают. Я считаю, в такой ситуации может повториться – не должно, а может – то же, что было в Советском Союзе. То есть действительно цена на нефть может привести к развалу России", – говорит Александр Охрименко.

Как кризис на рынке нефти повлияет на стоимость украинского бензина и продуктов, смотрите в видео:

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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