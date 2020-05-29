Коронавирус оставил без работы каждого шестого сотрудника младше 29 лет

Примерно каждый шестой молодой человек в мире в возрасте до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ), которая ранее подсчитала, что в целом в мире 1,5 млрд человек оказались под угрозой остаться без средств к существованию.

"Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи – особенно по женщинам, причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

По данным МОТ, 178 млн человек до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые сильнее остальных пострадали в результате пандемии – розничной торговле и туризме. Важным является и то, что почти 77% работавшей до пандемии молодежи были устроены неофициально.

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Кроме того, те, кто сохранил свои рабочие места, столкнулись с сокращением числа рабочих часов. В среднем этот показатель уменьшился на 23%.

В организации отметили, что пандемия не только привела к потерям рабочих мест среди молодежи, но и "нарушила систему образования и обучения", а также создала препятствия для тех, кто стремится попасть на рынок труда или сменить работу.

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"Около половины молодых студентов сообщили о вероятной отсрочке завершения своих нынешних курсов, тогда как 10% из них ожидают, что вообще не смогут завершить свое обучение", – подчеркнули в МОТ.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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При этом эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему кризис может ударить по Украине сильнее, чем по другим странам. По данным Государственной службы занятости, в целом из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, без работы остались уже более 40 тыс. украинцев.

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