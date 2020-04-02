Коронавирус приведет к рецессии мировой экономики: раньше пандемии длились годами

Пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии мировой экономики, однако экономисты все менее уверены в потенциале ее быстрого восстановления. Об этом сообщает Bloomberg.

"Согласно базовому сценарию аналитиков, стремительное восстановление начнется во второй половине 2020 года. Однако на фоне распространения коронавируса в Америке и Европе многие эксперты начали сомневаться в этом варианте", – говорится в сообщении.

Экспертов беспокоит невозможность прогнозировать траекторию распространения вируса и отсутствие уверенности в том, что распространение болезни исчезнет ко второй половине года.

А представители сферы здравоохранения, должны настаивать на постепенном возвращении к привычному трудовому циклу, поэтому социальное дистанцирование может длиться дольше.

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Все эти меры повлияют на туризм и на работу ресторанов. В частности, эксперты говорят о потребителях Китая, которые не смогут посещать массовые мероприятия и учреждения, несмотря на то, что власти сняли карантинные ограничения.

Кроме этого, экономисты опасаются угрозы так называемого "финансового тупика" – когда компании-заемщики не смогут выплачивать кредиты, подвергая кредиторов риску банкротства.

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"Пандемии длились годами, а не месяцами. Ученые из Имперского колледжа Лондона предупреждают, что меры по сдерживанию могут действовать в течение 18 месяцев", – заявил экономист Том Орлик.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году.

Кроме того, мы рассказывали: страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Всемирная пандемия коронавируса может продлиться два года, а заразятся инфекцией до 70% населения планеты.

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