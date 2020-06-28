Корпорация из США планирует наращивать инвестиции в европейские активы

Завод в Словакии получит от собственника из США 10 млрд евро

На фоне новых возможный санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" американская стальная корпорация U.S. Steel за 10 лет инвестирует в свой металлургический комбинат US Steel Kosice (Словакия) до 10 млрд евро. Об этом сообщил Комитет по экономическим делам Национального совета Словакии после встречи с руководством предприятия, пишет Минпром.

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По словам президента US Steel Kosice Джеймс Бруно, средства будут вкладываться, в первую очередь, в расширение выпуска стальной продукции высоких переделов и в повышении экологической безопасности меткомбината.

Ранее руководство компании сообщило о возобновлении работы двух доменных печей и стана горячей прокатки на предприятии.

В прошлые годы неоднократно отмечалось, что американская корпорация готова продать свой словацкий актив, и даже назывался новый собственник в лице китайской компании Hebei Steel. Но из заявления руководства US Steel Kosice следует, что U.S. Steel пока намерена сохранить у себя комбинат.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Соединенные Штаты Америки планируют сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тысячи человек, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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При этом президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

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