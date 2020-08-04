Коррупция на миллионы гривен: в Польше задержан еще один фигурант дела экс-главы "Укравтодора"

Предприниматель хотел получить контракт на строительство и ремонт автодороги в Украине

Следствие продолжает раскручивать дело бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака, которого подозревают в коррупции на 9 млн гривен. По распоряжению варшавской прокуратуры был задержан польский предприниматель Александер Д., которому предъявлено обвинение в обещании вручения незаконной материальной выгоды.

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Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Александру Скшиняж сообщает "Польское радио".

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. – это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После привода в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", – рассказала представитель прокуратуры.

Экс-главу Госагентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) в 2016-2019 годах Славомира Новака задержали в связи с обвинениями в коррупции вместе с двумя другими мужчинами – предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали и экс-главой подразделения спецназа GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

Следователи из Украины считают, что во время работы в Укравтодоре Новак брал взятки за заказы на строительство дорог. В коррупционных схемах участвовали двое других мужчин. Поскольку дело касается лиц, связанных с Польшей, к расследованию присоединились польские правоохранительные органы.

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Напомним, 22 июля Окружной суд Варшавы принял решение об аресте Новака на три месяца. Ему светит до 12 лет тюрьмы, если будет в суде доказана вина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Экс-глава "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и каковы последствия его задержания".

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