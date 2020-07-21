Арест экс-главы "Укравтодора": в чем конкретно обвиняют Славомира Новака

Будучи на должности главы "Укравтодора" задержанный на этой неделе в Польше Славомир Новак организовал преступную группу, которая получала выгоду от коррупции.

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Такие обвинения ему предъявили после допроса в прокуратуре Варшавы утром 21 июля, сообщает польское агентство PAP. Других двух фигурантов расследования – поляков Дариуша З. и Яцека П. – обвиняют в соучастии.

Как считает следствие, Новак требовал и получал материальную и личную выгоду в обмен на предоставление частным лицам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также участвовал в отмывании полученных преступным способом денег.

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"В результате он получил более 1,3 млн злотых (более 9,2 млн грн – ред.)", – утверждает представитель районной прокуратуры Мирослав Чир.

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Расследование показало, что деньги ему передавали наличными или через зарегистрированные на Кипре и в Польше компании, которые были созданы при его участии. Деньги перечислялись под видом оплаты консультационных услуг или увеличения уставного капитала компаний.

Вдобавок к этому, Новака обвиняют в подстрекательстве врача в Варшаве к выдаче ему медицинских справок для оправдания своего отсутствие на работе в Украине.

Как уже заявил директор НАБУ Артем Сытник, если вину экс-чиновника докажут в суде, его грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что Славомир Новак занимал должность и.о. руководителя "Укравтодора" с 19 октября 2016 года по 1 октября 2019-го. В связи с завершением трехлетней каденции и поступлении "нового предложения" прошлой осенью он подал правительству заявление об отставке.

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