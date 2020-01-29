Кравцов после увольнения получит "немаленькую" компенсацию

При расторжении контракта председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов получил значительную компенсацию. Об этом заявил сам топ-менеджер.

"Вчера было принято решение о досрочном расторжении контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она немалая, скажу сразу. Но это – решение акционера. Со своей стороны я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", – написал Кравцов в Facebook.

Он добавил, что несколько последних месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет о работе топ-менеджера в компании.

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"Результат устроил все стороны. Почти все KPI были выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019 году было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для освобождения у членов наблюдательного совета не нашлось", – отметил Кравцов.

Он добавил, что сейчас компания находится в хорошем состоянии практически по всем показателям.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. Напомним, в начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

23 января в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении привлечь к долгосрочному сотрудничеству немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn. При этом глава правительства подчеркнул, что речь о приватизации "Укрзализныци" или концессии не идет.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в "Укрзализныце" рассказали о том, сколько поездов обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

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