"Укрзализныця" прогнозирует убытки от пассажирских перевозок на уровне 2018 года

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця", которая недавно заявила о вводе в эксплуатацию евроколеи, связывающей Западную Украину с Западной Европой, прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Напомним, в начале прошлого года компания сообщала, что, по результатам 2018 года, убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в "Укрзализныце" сообщили: за 10 месяцев 2019 года убытки в пригородном секторе составили 5,4 млрд гривен, среди которых задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров – 339,6 млн гривен.

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Также мы писали о том, что "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки. Индексацию тарифов на пассажирские перевозки планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+". Часть средств – около 700 млн гривен – компания рассчитывает потратить на финансирование инвестиционной программы по обновлению подвижного состава.

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