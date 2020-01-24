Приватизации не будет: Гончарук разъяснил переговоры с немцами об "Укрзализныце"

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Речи о продаже или передаче "Укрзализныци" в концессию немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn не идет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее говорил о желании отдать "Укрзализныцю" в управление немцам на 10 лет

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!" - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Кроме того, Гончарук уточнил, что больше информации правительство предоставит 5 февраля во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

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Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины и немецкий ж/д оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги.

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В самой Deutsche Bahn при этом добавили, что, согласно предварительным договоренностям, будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею. Впрочем, Deutsche Bahn все-таки обсуждает оперативное управление "Укрзализныцей".

Также сообщалось, что на Украинском завтраке на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что крупных инвесторов в Украине ждут три "пряника" от Кабмина. Также премьер-министр презентовал видеоролик, объясняющий, почему следует вкладывать средства в Украину:

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