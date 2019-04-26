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Кредиты не для проедания: у Зеленского объяснили планы по госдолгу

Сегодня, 12:34

Гетьманцев напомнил о обязательствах Украины

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ.

В Украине отсутствуют объективные предпосылки для кратного роста объема государственного долга. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды избранного президента Владимира Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Мы убеждены в том, что объективные предпосылки для кратного роста объема государственного долга отсутствуют. Сегодня более 10% расходов бюджета – это расходы на обслуживание госдолга. Эти расходы за 5 лет выросли в 3,6 раза. Мы не должны брать кредиты для проедания. Однако привлечение целевого финансирования на государственные проекты, в первую очередь инфраструктурные, вполне оправдано", – заявил Гетьманцев.

При этом, отвечая на вопрос о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), специалист подчеркнул, что Украина должна выполнять обязательства.

"По нашему мнению, Украина должна выполнять взятые на себя обязательства в полном соответствии с заключенными ранее договорами. Это не обсуждается", – сказал Гетьманцев.

Ранее советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк уже заявлял, что "Зе!Команда" рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by в мае 2019 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне. В те же месяцы украинские власти ожидают предоставления второго транша.

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Тег кредиты, Зеленский, Украина, транш, stand-by, госдолг, МВФ, Гетьманцев

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Сегодня

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