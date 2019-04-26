Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Имя Данила Гетманцева наверняка хорошо знакомо многим украинским юристам. Он доктор юридических наук, профессор, много лет преподает в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко (кафедра финансового права юрфака). Автор учебников, монографий и научных статей по финансовому и налоговому праву. А еще – президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

А теперь Данил Гетманцев – еще и один из тех, кого новый президент Владимир Зеленский представил 18 апреля, в прямом эфире программы "Право на владу", как членов своей команды. "Данил Гетманцев. Экономика, финансы, налогообложение" – так коротко охарактеризовал его тогда Зеленский.

Поскольку до инаугурации новоизбранного президента говорить о должностях и полномочиях членов его команды рано, напомним, что сказал о них сам Владимир Зеленский.

"Это эксперты, это моя команда. Это профессиональные люди, специалисты, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента… А кто из них будет лучшим, тот займет ту или иную должность", – пояснил он.

Данил Гетманцев и Владимир Зеленский. Фото: Facebook

Экономика – не сфера непосредственной ответственности президента. Однако украинское законодательство позволяет ему принимать активное участие в формировании экономической политики. Поэтому сайт "Сегодня" попросил Данила Гетманцева рассказать подробнее о позиции команды новоизбранного президента по актуальным экономическим вопросам и о том, какие изменения могут быть инициированы в ближайшем будущем.

- В предвыборной программе Владимира Зеленского содержатся месседжи о налоге на выведенный капитал (НВК) и нулевой декларации. Изучали ли вы законопроекты на эту тему, которые уже находятся в парламенте? Они Вас устраивают? Если нет – в чем именно?

- Конечно. Мы глубоко в теме. Кроме того, на протяжении последних трех месяцев мы проводили встречи с бизнесом, выслушивали различные предложения по и по НВК, и по другим изменениям налоговой системы. Согласно Регламенту ВР Украины, все законопроекты, которые были внесены президентом и не проголосованы в первом чтении после избрания нового президента, считаются отозванными. Поэтому законопроект по НВК, скорее всего, надо будет подавать заново, проходя все те же бюрократические процедуры.

Однако, мы твердо стоим на необходимости введения этого налога. К этому выводу команда пришла после консультаций с бизнесом.

Что касается законопроектов по налоговой амнистии, мы не видим среди тех, которые сегодня зарегистрированы в ВР, приемлемого варианта. Поэтому законопроект c условным названием "О налоговой амнистии" мы разработали самостоятельно. Перед внесением его в парламент этот законопроект будет еще представлен на суд общественности.

- Планируются ли инициировать другие глобальные изменения в налоговой системе? Например, при подготовке проекта госбюджета на 2020 год?

- Хочу уверить вас в том, что революций не будет. Будет нормальное системное развитие налоговой системы в нескольких направлениях, среди которых диджитализация налоговых процедур, реформа налогообложения доходов и реформирование системы налоговых органов.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих направлениях.

- Диджитализация налоговых процедур. Мы хотим все администирирование налогов перевести в электронную форму. Ввести е-чек, полностью запустить электронный кабинет, единый счет для уплаты налогов. Я знаю, что такие намерения демонстрировала и предыдущая власть, но мне, честно говоря, не понятно, почему это не удалось сделать за столько времени.

Второе важное направление – реформа налогообложения доходов. И бизнеса, и физлиц. Сюда относится налог на выведенный капитал, всеобщее декларирование, расширение возможностей использования налоговых вычетов (налоговой скидки), возможно – мы еще обсуждаем это – умеренная прогрессия ставки.

Еще одно направление – это реформирование системы налоговых органов. Передача правоохранительной функции от Государственной налоговой службы в Службу финансовых расследований. Управленческий аудит налоговой и таможни. Улучшение материально-технического обеспечения налоговиков и кадровое обеспечение служб.

Кроме того, мы также считаем необходимым имплементацию в наше законодательство блока норм, направленных на деофшоризацию бизнеса, минимизацию возможностей минимизации налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Нам непонятно, почему этот процесс на сегодня блокируется.

Также требует реформирования ответственность за налоговые правонарушения, в частности декриминализация ст. 205 УК Украины. Введение реальной ответственности государства перед налогоплательщиком. Это только некоторые примеры шагов, которые мы считаем необходимыми уже сегодня.

- Как Ваша команда планирует строить отношения с МВФ? На этот счет сегодня много предположений и трактовок. Хочется услышать вашу позицию. Каково ваше отношение к вопросу о необходимости/ненужности сотрудничества с МВФ?

- Хочу отметить, что, по нашему мнению, Украина должна выполнять взятые на себя обязательства в полном соответствии с заключенными ранее договорами. Это не обсуждается.

Вместе с тем мы убеждены в том, что объективные предпосылки для кратного роста объема государственного долга отсутствуют. Сегодня более 10% расходов бюджета – это расходы на обслуживание госдолга. Эти расходы за 5 лет выросли в 3,6 раза. Мы не должны брать кредиты для проедания. Однако привлечение целевого финансирования на государственные проекты, в первую очередь инфраструктурные, вполне оправдано.

- Расскажите, пожалуйста, свое видение ситуации с Нацбанком. Как Вы оцениваете проводимую им политику? Планирует ли команда нового президента менять руководителя НБУ? Ведь вносить кандидатуру нового главы НБУ – в полномочиях именно президента.

- Мы резко негативно оцениваем прошлую политику НБУ, которую в народе окрестили "банкопадом". Признание неплатежеспособными большого количества банков, с одной стороны, оздоровило банковскую систему. Однако это было сделано за счет населения. При этом, обратите внимание, никакой ответственности собственники и руководство банков, которые фактически и довели банки до состояния неплатежеспособности, не понесли, а при выведении банков с рынка были допущены серьезные юридические ошибки (как мы видим из решений судов). Это неприемлемо в цивилизованной стране.

Вместе с тем для нормального функционирования банковской системы необходима стабильность. Поэтому мы выступаем за поступательное развитие банковской системы в стране.

- А что насчет главы НБУ?

- Вопрос обсуждается. Все, что мы делаем, мы будем делать только в рамках закона. Мы понимаем, что это и вопрос стабильности банковской системы. Поэтому резких движений здесь не будет.

- Сейчас много говорится о реформе Фискальной службы, о разделении ее на Налоговую и Таможенную госслужбы, а также об отделении налоговой полиции. Ваше отношение к происходящему?

- Да, мы поддерживаем решение о разделении ГФС. Но мы не считаем, что само по себе это решение – панацея. Оно имеет смысл только в совокупности с системным и целостным реформированием государственных органов, обеспечением прозрачного карьерного роста должностных лиц служб, внедрение системы KPI, диджитализацией работы госорганов и администрирования налогов. И да, мы всецело поддерживаем передачу правоохранительной функции (в части преступлений в финансовой сфере и сфере хозяйствования) в Службу финансовых расследований с ликвидацией налоговой милиции. Искренне не понимаю, почему это не было сделано до сих пор.

- Многие ждут от вашей команды снижения тарифов на ЖКУ. Что Вы можете сказать этим людям?

- Я могу сказать, что мы готовим целый ряд решений, которые существенно повлияют на политику Кабинета министров в этой сфере. Однако пока я не могу раскрыть их содержание.

- В программе Владимира Зеленского почти ничего не сказано о пенсионном обеспечении. Есть ли у его команды сложившееся представление о том, какой должна быть пенсионная система в Украине? Как Вы относитесь ко "второму уровню" пенсионного обеспечения, о введении которого уже объявили (хотя и без указания сроков)?

- Да, мы выступаем за двухуровневую пенсионную систему. Однако, по нашему мнению, переход должен быть поэтапным. Наша цель – провести реформу таким образом, чтобы не навредить. Уже сегодня дефицит Пенсионного фонда является колоссальной проблемой для государства в целом. Хромает и система социального страхования. Долги Фонда социального страхования превысили 2 млрд грн.

- Расскажите подробнее об "экономическом паспорте украинца", о котором также говорится в программе Владимира Зеленского.

- Экономический паспорт – это не пустая бумажка. Мы хотим выстроить систему четких экономических взаимосвязей между государством и гражданином, в которых государство будет восприниматься не как нечто довлеющее над нами, а как наиболее эффективный инструмент организации взаимоотношений в обществе. Инструмент, который принадлежит гражданам и финансируется ими за счет налогов.

Я и вы, все мы должны осознавать во сколько нам обходится наше государство и что оно нам дает. Мы должны быть вправе требовать от государства выполнения его функций, а налоги платить с гордостью, а не скрепя сердцем. Это мировоззренческий подход. Однако, он должен проявляться в конкретных вещах. Например, всеобщее декларирование. Или отчисления от добычи украинских недр каждому украинцу до достижения им совершеннолетия. И многое другое. Сейчас мы в команде лучших экономистов работаем над конкретными механизмами, которые сможем представить обществу в виде законопроектов уже в ближайшие месяцы.

- Предвыборные программы кандидатов можно назвать популистскими документами. Никто не пишет там о непопулярных мерах, на которые придется идти для достижения положительных экономических результатов. Но, говорят, без таких мер трудно обойтись, если есть цель переломить ситуацию. У вас есть уже понимание того, на какие непопулярные меры, скорее всего, придется пойти в ближайшее время?

- Каждый шаг вперед дается с трудом и сопряжен с лишениями. Поэтому, особенно учитывая сегодняшнее состояние страны, мы, конечно, не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать. Относительно непопулярных мер, могу сказать, что, конечно, такие будут. Возьмем налоговую амнистию: это положительный шаг, который ожидает и бизнес, и простые граждане. Однако налоговая амнистия сопряжена с ужесточением налогового контроля после ее проведения. Иначе просто не может быть. Иначе она теряет смысл.

Или возьмем международный обмен налоговой информацией. Конечно, это позитивный шаг, который заставит платить налоги всех, в т. ч. тех, кто прячет доходы в офшорах. Однако будет ли это болезненным для последних? Несомненно!

- Есть ли у команды Владимира Зеленского некая долгосрочная стратегия экономического развития Украины? Вообще, на ваш взгляд, нужно ли долгосрочное планирование?

- Обязательно! Долгосрочная стратегия экономического развития Украины – это тот маркер для инвесторов, который даст нам возможность привлечь инвестиции – залог развития экономики. Инвестиции влияют на создание рабочих мест, рост спроса на труд и рост доходов граждан, создают новые производства, которые увеличивают экспорт, обеспечивают рост чистого экспорта и приток валюты в Украину.

Чтобы пришли инвестиции, нужно, чтобы украинская юрисдикция была более конкурентоспособной. На этом мы и сосредоточимся, определив приоритеты, среди которых должны быть диджитализация и создание новых секторов экономики, энергетическая независимость. Должна быть инфраструктура – мы должны стать мощным международным логистическим и производственным хабом. Должны быть R&D (научные и исследовательские центры) и HiTech (роботизация, авиация, космос, новые материалы), мировой супермаркет экологически чистых продуктов.

- Можете ли вы назвать, скажем, пять первых законопроектов либо указов, направленных на изменение экономической ситуации в Украине, которые могут быть поданы президентом как субъектом законодательной инициативы?

- Один из примеров. На протяжении предвыборной компании к нам обращались сотни предпринимателей с проблемой доначисления им ЕСВ вследствие реформы 2016 года, когда ФОПы должны были платить ЕСВ, независимо от того, осуществляли они деятельность либо нет. Установление такого "минимального" налога несправедливо, ведь человек мог вообще не получать доход. Многие даже забыли о том, что они являются ФОПами, и спустя несколько лет получили решение налоговой о доначислении им огромных сумм недоимок и штрафов. Мы разработали законопроект о списании данной задолженности и представим его на обсуждение общественности.

К слову, новый президент предполагает все законопроекты вносить в ВР только после открытых общественных консультаций.

Также уже разработан законопроект о налоговой амнистии, дорабатываются проекты о Службе финансовых расследований, о налоговой прозрачности, о реформе ответственности за налоговые правонарушения.

- Как, на какой площадке планируется проводить открытые общественные консультации?

- Площадка еще не утверждена. Лично я предложил Taxlink (taxlink.ua – проект, интерактивная платформа налоговых знаний, одним из экспертов которой является Данил Гетманцев, – авт.).

- Есть ли у вашей команды собственные экономические маркеры успешности/неуспешности работы?

- Конечно, есть. Это те же маркеры, которые известны всем людям. Даже не экономистам. Средняя зарплата. Сейчас она – одна из самых низких в Европе. Объем чистого экспорта. Объем инвестиций – как внутренних, так и внешних. Стабильность гривны. Место в рейтинге Doing Business. Эти показатели должны стабильно расти. А объем ВВП, перераспределяемый через бюджет, и уровень государственного долга – наоборот, должны падать.

Конечно, на все эти цифры президент не влияет непосредственно. Однако от него также много зависит. Ведь сегодня у нас президент – это не просто высшее должностное лицо государства. Это идея, которая объединила миллионы. Если люди будут ему доверять – уверен, все у нас получится!

- Звучавшие заявления о снижении расходов на Администрацию президента были с интересом восприняты многими. Проводились ли уже какие-то расчеты, или это планируется сделать в будущем?

- Мы сейчас как раз работаем над этим.

Первый брифинг Владимира Зеленского

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