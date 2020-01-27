Криклий рассказал, когда проведут аудит безопасности дорог и сколько на него потратят

Пешеходных ограждений, светофоров, подземных переходов и камер наружного наблюдения в городах станет больше

Фото: КП "Центр организации дорожного движения"

Аудит безопасности международных дорог начнется в 2021 году, а национальных запланирован на 2022 год.

Об этом говорится в презентации планов работы Укравтодора "Дороги UA 2020", которую 27 января представил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Аудит безопасности дорог предусматривает проектирование безопасных дорог и предотвращение мест концентрации ДТП, внедрение стандартов безопасности дорог и уменьшение социальных и материальных потерь от ДТП.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что автодорога и должны быть не только качественными, но и безопасными: "Я благодарен народным депутатам за поддержанный в 2019 году закон, который вводит аудит безопасности дорог. На всех стадиях – проектирование дорог, строительства или ремонта, а также при эксплуатации дорог – будет осуществляться аудит безопасности. Это позволит внедрить стандарты безопасности дорог и уменьшить социальные и материальные потери от ДТП. План начала реализации такой: 2020 – подготовка подзаконных актов и создание системы независимого аудита безопасности, 2021 – старт для международных дорог, 2022 – старт для национальных дорог", – заявил Владислав Криклий.

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По его словам, Министерство инфраструктуры привлекает поддержку международных финансовых организаций для того, чтобы города могли приобщиться к внедрению локальных программ безопасности.

В 2020 году реализуют проект повышения безопасности автомобильных дорог в городах Украины, финансируемый городами совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму 177 млн ​​евро.

"ЕИБ и ЕБРР выделяют по 75 млн евро, еще 27 млн ​​евро – собственные средства городов. К реализации проекта подключатся Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольск, Днепр, Львов. За эти средства города обустроят инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожки, пешеходные переходы и тому подобное. Наши партнеры готовы расширить финансирование и привлечь новые города Украины, как только начнется выполнение проекта. Возможно также дополнительное выделение еще 50 млн евро от ЕИБ и 75 млн евро от ЕБРР", – рассказал министр.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада разрешила привлечь 75 млн евро на пешеходные ограждения, светофоры, подземные переходы и камеры наружного наблюдения.

За 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,7% (за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 135 695 аварий).

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как на Закарпатье попробовали проложить дорогу по канадской технологии.

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