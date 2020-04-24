Кризис на рынке нефти: последствия могут быть не только экономическими

Из-за нестабильности на рынке нефти эксперты опасаются, что Россия и ее союзники могут начать войну на Ближнем Востоке. Такая вероятность рассматривается в статье "Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России".

После беспрецедентного падения цен на нефтяные фьючерсы 20 марта до уровня отрицательных биржи продолжает лихорадить. Эксперты не исключают, что ситуация рискует перерасти в "ценовую войну" и привести к серьезным экономическим потерям в ряде нефтедобывающих государств.

Россия, фактически сорвавшая мартовские переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, страдает от нефтяного кризиса больше других стран. По оценкам экспертов, выручка от экспорта нефти формирует чуть ли не половину ее бюджета, и резкое падение цен – в совокупности с не менее резким сокращением спроса на нефть во время "коронакризиса" и потерей рынков сбыта – больно бьют по российской экономике.

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Экономический крах России прочили сразу после аннексии ею Крыма и развязывания войны на Донбассе. Введенные против России международные экономические санкции, как предполагалось, должны были серьезно ослабить экономику страны. Однако экономический рост в России замедлился, но благодаря высоким ценам на нефть в минувшие годы страна смогла обеспечить себя приличной "подушкой безопасности" в виде золотовалютных запасов и резервных фондов.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар высказал мнение, что худшим сценарием в данной ситуации может стать развязывание войны на Ближнем Востоке.

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"Подготовка к этому сценарию в течение последних лет уже прослеживается. Его предвестниками были удары ракетами и дронами по саудовской нефтяной инфраструктуре 14 сентября 2019 года и недавние ракетные удары по столице Саудовской Аравии. Именно масштабной войны хочет Россия в заливе. Крупные игроки будут пытаться друг друга уничтожить. Конечно, Саудовская Аравия не может ракетными ударами уничтожить Россию. Но Россия может уничтожить Королевство, используя Иран и йеменских проксиз, за которыми так или иначе она стоит. Она будет пытаться дестабилизировать королевство, где ситуация и так далека от стабильной. И у Ирана, который падает, не остается ничего другого, как активизировать действия против саудитов", – говорит Гончар.

Впрочем, другие эксперты считают такой вариант развития событий маловероятным. Только одни – по причине отсутствия у России достаточного количества денег для ведения еще одной войны, а другие – по причине как раз достаточных запасов денег.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что далеко не все страны, которые добывают нефть, могут легко остановить процесс нефтедобычи в случае перенасыщения рынка.

Напомним, что после провала переговоров ОПЕК+ Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, в связи с чем стоимость ресурса обрушилась до небывалых показателей.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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