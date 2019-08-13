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Крупнейшие торговые сети в Украине нарастили уплату налогов

Сегодня, 20:15

Офис крупных налогоплательщиков обслуживает 23 продовольственные сети

/ Фото: AFP

Более 20 крупнейших торговых сетей в продовольственном сегменте в январе-июле 2019 года увеличили налоговые отчисления более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд грн.

Об этом информирует Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС), ранее назвавший сумму возмещения налога на добавленную стоимость представителям крупного бизнеса за семь месяцев.

"В целом Офис крупных налогоплательщиков обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год нарастили налоговые поступления более чем на 20%. Если за полгода 2018-го ритейлеры Офиса направили в госбюджет 8,5 млрд грн, то за аналогичный период в этом году – 10,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

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В Офисе также отметили, что некоторые из украинских ритейлеров существенно увеличили суммы уплаченных налогов.

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Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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налоги ритейл торговые сети ГФС

Источник: Сегодня

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