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Крупные и средние предприятия Украины резко нарастили прибыль

24 августа, 06:16

Государственная служба статистики подвела итоги шести месяцев 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Крупные и средние предприятия Украины в январе-июне 2019 года увеличили прибыль до налогообложения на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 218,1 млрд грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, которая ранее заявила о сокращении промышленного производства в июле на 0,2%.

Результат прибыльных предприятий увеличился на 9,2% – до 291,8 млрд грн. Часть предприятий зафиксировали убытки в размере 73,7 млрд грн – этот показатель по сравнению с прошлым годом сократился на 18,6%.

По данным Госстата, доля убыточных предприятий за шесть месяцев выросла до 24,9% (в январе-июне 2018 года – 24,7%).

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Новости "Сегодня" писали, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн.

Мы также разбирались в работе украинских предприятий. Подробнее читайте в статье: "Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели".

Ранее предприятие "Укроборонпром" приоткрыло тайны создания отечественных электронных плат, которые помогают запускать ракеты и самолеты, а также спасают человеческие жизни. Без них невозможно представить современный мир. Подробнее – в нашем сюжете:

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промышленность прибыль Госстат

Источник: Сегодня

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