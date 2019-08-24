Крупные и средние предприятия Украины резко нарастили прибыль

/ Фото: пресс-центр НБУ

Крупные и средние предприятия Украины в январе-июне 2019 года увеличили прибыль до налогообложения на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 218,1 млрд грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, которая ранее заявила о сокращении промышленного производства в июле на 0,2%.

Результат прибыльных предприятий увеличился на 9,2% – до 291,8 млрд грн. Часть предприятий зафиксировали убытки в размере 73,7 млрд грн – этот показатель по сравнению с прошлым годом сократился на 18,6%.

По данным Госстата, доля убыточных предприятий за шесть месяцев выросла до 24,9% (в январе-июне 2018 года – 24,7%).

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