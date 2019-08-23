Стало известно, на сколько сократилось промпроизводство в Украине

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Промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 2,3% месяцем ранее. Таким образом, спад промпроизводства в прошлом месяце замедлился.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 23 августа.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней этот показатель уменьшился на 1,1%.

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В то же время промпроизводство в июле по сравнению с июнем увеличилось на 3,6%, а с учетом эффекта календарных дней, наоборот, сократилось на 0,6%.

В январе-июле 2019 года промышленное производство выросло на 0,4%, а годом ранее – на 3,1%.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Министерства экономического развития и торговли, крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

Высокие зарплаты и пенсии, больше рабочих мест – это лишь часть преимуществ, которые дает промышленная стратегия. План развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет жизнь граждан:

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