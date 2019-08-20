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Крупный бизнес показал доходы: ГФС подвела итоги

20 августа, 06:06

Офис крупных налогоплательщиков опубликовал данные за шесть месяцев 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Объемы доходов налогоплательщиков, которые обслуживаются Офисом крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС), в январе-июне 2019 года увеличились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,69 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ранее отчитавшаяся о сумме возмещения налога на добавленную стоимость представителям крупного бизнеса за семь месяцев.

"Доходы крупных плательщиков составляют 61% от объемов доходов по Украине в целом", – говорится в сообщении.

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При этом плательщики Офиса обеспечили свыше 79,6% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Они задекларировали 19,5 млрд грн налога на прибыль, что на 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2018-го.

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Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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налоги ГФС

Источник: Сегодня

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