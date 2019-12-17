Крымчанам пообещали рост тарифов на газ: детали

Россия, оккупировавшая украинский Крым, не может обеспечить поставки дешевого газа местным жителям

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Государственная дума РФ одобрила рост тарифа на газ в оккупированном Россией украинском Крыму и в Севастополе до июля 2021 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа", – говорится в пояснительной записке.

Таким образом следующее повышение тарифов на газ произойдет 1 января 2020 года.

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Ранее так называемый российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что намерен просить у правительства соседней России 40 млрд рублей на проведение работ по газификации населенных пунктов на полуострове.

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Напомним, сайт "Сегодн" писал о том, что часть оккупированного Россией Симферополя 17 декабря осталась без энергоснабжения.

Также мы писали о том, что госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне напомнил о том, что Крым принадлежит Украине.

А ранее мы также рассказывали о том, что изменит недавняя резолюция Генассамблеи ООН по Крыму:

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