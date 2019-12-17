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Массовое отключение света в оккупированном Симферополе: число обесточенных улиц растет

17 декабря, 10:02

Часть города будет без электроснабжения весь день

/ Фото: Pixabay

Часть оккупированного Россией Симферополя 17 декабря останется без энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

В частности, электричество будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Залесская, 1-17;
  • ул. Заводская, 31;
  • ул. Акъ-Къая; ул. Пирогова, 16-48 (чет), 19-67 (нечет);
  • ул. Рылеева, 6/1, 8-12 (чет), 15-21 (нечет);
  • ул. Б. Хохлова, 1-53 (нечет);
  • ул. В. Дацуна, 2-24 (чет), 5-25 (нечет);
  • ул. С. Перовской, 2-48 (чет), 1-37 (нечет);
  • пер. Пирогова, 4-8 (чет), 3, 5;
  • ул. Лескова, 35, 37;
  • микорайон "Новониколаевка".

В компании отключение света в городе снова объяснили ремонтными работами.

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Напомним, 16 декабря энергоснабжения в Симферополе отключили на четырех улицах. Кроме того, в Симферополе снова начались проблемы с водой – 2 декабря часть города осталась без водоснабжения.

Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздух.

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Крым свет улица Симферополь электроснабжение

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