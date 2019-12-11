Крым принадлежит Украине: Помпео рассказал, о чем говорил с Лавровым

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне напомнил о том, что Крым принадлежит Украине.

"Господин Лавров вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский вели предметные переговоры. Я горжусь тем, что сделала теперешняя администрация (Украины – ред.) для защиты суверенитета и безопасности этой страны. Я еще раз указал министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с придерживания "минских соглашений"", – рассказал Помпео.

Кроме того, Помпео отметил, что в ходе их совместной встречи значительная часть времени была посвящена обсуждению Украины. Лавров пока не комментировал слова Помпео.

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Ранее Вашингтон поздравил Украину с успешными переговорами. И призвал Кремль уважать взятые на себя обязательства, использовав прошедшую встречу для установления мира.

Кроме того, американский сенатор Рон Джонсон заявил, что США должны присоединиться к переговорам по Донбассу, и заверил, что Украина не потеряла поддержку американского политикума.

Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Видео: Официальный сайт президента Украины

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