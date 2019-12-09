"Клуб любителей оккупации": какие страны не поддержали резолюцию по Крыму

В ООН есть около 20 стран, которые регулярно голосуют в угоду Москве

/ Фото: Сегодня

Генеральная ассамблея ООН приняла новую "крымскую" резолюцию, однако с ней была не согласна традиционная пророссийская группа стран.

Так, всего поддержали документ 63 страны, воздержались 66. 19 государств были против того, чтобы Россия прекратила оккупацию украинского полуострова и вывела оттуда своим войска, а именно: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

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В то же время пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко отметил, что документ был разработки группой государств – Украиной, странами ЕС, США, Канады, Турцией под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части Черного и Азовского морей". 42 государства присоединились к кругу соавторов.

Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, в которой осудила оккупацию украинского полуострова и призвала Россию вывести оттуда свои войска.

В тренде Россия должна убраться: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

В ноябре комитет Генассамблеи ООН принял новую "крымскую" резолюцию. Авторы документа потребовали от России прекратить ее многочисленные нарушения на аннексированном полуострове.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, в котором тщательно перечислены все нарушения оккупантов. Подробней смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый крымский референдум и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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