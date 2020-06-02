Кто получит соцпомощь по частичной безработице: названы условия

В Украине, где можно оформить соцпомощь онлайн, на начало июня работодатели подали 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина. Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы занятости Украины.

"Сейчас принято 9 204 положительных решения о предоставлении такой помощи для покрытия расходов на заработную плату почти 100 000 работникам", – сообщил пресс-центр в Facebook.

Там напомнили, что помощь по частичной безработице предоставляется работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином.

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С 29 мая 2020 года вступили в силу законодательные изменения, которые правительство и парламент разработали, чтобы противодействовать эпидемии СОVID-19 в Украине.

Согласно им, украинцы могут во время карантина и спустя месяц после его завершения получить такую социальную поддержку от государства:

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помощь по безработице может выплачиваться физическому лицу-предпринимателю, который не имеет наемных работников при условии, что он является застрахованным лицом;

срок обращения за получением пособия по частичной безработице увеличен с 30 до 90 дней с момента остановки (сокращение) деятельности;

освобождение от налогообложения суммы полученной помощи по частичной безработице на период карантина.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в последнее время количество обращений в Службу занятости снижается. В целом, число официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек. На прошлой неделе зарегистрировали 19,6 тыс. безработных. Однако, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. человек, то за последнюю неделю – от 3 до 4 тыс.

При этом представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

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Как известно, в Украине из-за карантина вырос показатель безработицы:

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