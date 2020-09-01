Повышение зарплат с 1 сентября: кто получит больше

С 1 сентября многие украинцы, работающие по найму, станут зарабатывать больше – Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной зарплаты с нынешних 4723 грн до 5000 грн в месяц. Обещано, что в следующем году будет еще два повышения: с 1 января 2021 года – до 6000 грн и с 1 июля 2021 года – до 6500 грн. Напомним: автором закона был президент Владимир Зеленский.

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Сайт "Сегодня" разобрался, что это даст Украине, у кого вырастут заработки, а также как менялась сумма "минималки" и сколько продуктов и товаров можно было купить на одну минзарплату 20 лет назад и теперь.

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Почему повысили минимальную зарплату

Минимальная зарплата (МЗ) повышалась регулярно, но темпы ее роста в разные годы были неодинаковыми. В итоге она составляла то больший, то меньший процент от средней зарплаты по стране (см. инфографику). Самый большой рост МЗ был с 1 января 2017 г. по так называемому "закону 3200", когда ее увеличили вдвое – с 1600 до 3200 грн, дабы вывести зарплаты из тени. Тогда МЗ составила почти половину средней зарплаты по стране, затем эта цифра постепенно уменьшалась.

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Рост минимальных зарплат при падающей экономике и во время эпидемии коронавируса кажется не совсем логичным. Но, по официальной информации, минимальная зарплата увеличится с 1 сентября потому, что, во-первых, в Украине повышается средняя зарплата. В июне она достигла 11 579 грн против 11 446 тыс. грн в докризисном марте и 10 783 тыс. грн в июне прошлого года.

Во-вторых, разъясняется, что источником дополнительных расходов в этом году станет экономия расходов на обслуживание (выплату процентов) внешнего долга в сумме 3,5 млрд грн — такая дополнительная сумма высвободилась из-за отклонения фактического курса от прогнозного, т.е. учитывавшегося при верстке бюджета. Проценты выплачиваются в долларах, а курс сейчас не 29,5 грн/доллар, а на 2 грн меньше.

В-третьих, после роста минзарплаты вырастут и налоговые поступления – на доходы физлиц и НДС, это еще более 500 млн грн.

Очевидно, что все эти деньги пойдут на повышение выплат бюджетникам, бизнесу придется решать проблемы повышения минзарплат самостоятельно.

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Для сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) и остальных окладов, оклад 1 разряда увеличивается до 2225 грн (+123 грн, или на 5,86%). Соответственно вырастут в процентах и остальные 24 разряда ЕТС. Но работникам низших разрядов будут доплачивать к окладу до минимальных 5000 грн (без вычета налогов). Чистая минимальная зарплата получится 4025 грн (+223 грн).

Интересно, что даже после повышения оклада 1 разряда (по нему платят уборщицам и подсобным рабочим), половина окладов по тарифной сетке окажутся ниже минимальной зарплаты. Это значит, что по ним придется доплачивать до 5000 грн. Например, даже 12-й тарифный разряд – это старший научный сотрудник НИИ, учитель высшей категории – "стоит" всего 4717 грн. И лишь оклад ведущего научного сотрудника (13 разряд) больше минимума – 5051 грн.

Но бюджетники получают не только оклад, а и надбавки к нему. Так в соответствии со ст. 25 закона "Об общем среднем образовании", школьному учителю положены надбавки в процентах от оклада. За классное руководство – 20-25%, за проверку тетрадей – 10-20%, за заведование мастерскими – 15-20%, учебными кабинетами – 10-15%. Еще одна доплата – 10-30% оклада за стаж работы (свыше 3 лет).

Несложный расчет показывает, что учитель высшей категории может получить дополнительно к окладу еще от 2830 до 4480 грн. То есть его зарплата с 1 сентября составит 7547-9192 грн, или 65-80% от средней зарплаты по стране.

Ранее оклад учителя высшей категории составлял 4456 грн (прибавка к окладу 261 грн). С минимальными надбавками получаем с 1 сентября увеличение его зарплаты на 417 грн, с максимальными надбавками – на 508 грн.

Купить на одну минималку

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Покупательная способность минимальной зарплаты сейчас намного выше, чем 20 лет назад (см. инфографику).

Так, в 2000 году МЗ составляла всего 118 грн и на нее можно было купить в разы меньше товаров, от которых украинцы вряд ли смогут отказаться. Например, хлеба и мяса – втрое меньше (в сопоставимых ценах), а молока и бензина – в 7 раз меньше, хотя эти товары стоят сейчас намного дороже, чем 20 лет назад. Пять лет назад МЗ была всего 25% от средней зарплаты, с 1 января – 43%, после повышения с 1 сентября она оценочно составит 44%, так как средние зарплаты тоже растут.

Эксперты: на экономику повышение не повлияет

Эксперты говорят, что повышение минзарплат назрело давно, но поднять их решили только сейчас, перед выборами.

"На самом деле, это небольшое повышение и на экономику оно никак не повлияет – ни в хорошую, ни в плохую сторону, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Повышение минзарплаты связано с грядущими местными выборами 25 октября и его сейчас максимально распиарят. Основная масса людей этого повышения даже не заметит, а многие работающие в частном секторе, его и не получат. Просто официально им заплатят больше, а "в конверте" – меньше".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что это небольшой рост минимальной зарплаты и инфляцию он не ускорит.

"Но теперь минзарплата более соответствует прожминимуму, это абсолютно логично, человек не может получать меньше, чем фактический прожминимум, – говорит Олег Пендзин. – Что касается роста налогового давления на бизнес, то крупные компании и так не платят своим сотрудникам минимальную официальную зарплату, поэтому для них ничего не изменится. А для тех, кто платит зарплату в конвертах – просто произойдет перераспределение. Увеличение МЗ на 277 грн добавит к налоговой нагрузке (ЕСВ) всего 60 грн, это не такие большие деньги".

А вот обещанное властями дальнейшее повышение МЗ с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн у Олега Пендзина уже вызывает вопросы. Прежде всего в части компенсаторов. Они уже должны быть прописаны в проекте госбюджета на 2021 год, который должен быть подан в Раду к 15 сентября. Речь идет о 40-45 млрд грн, которые нужно найти для бюджетной сферы, это не очень большие деньги, уверен Олег Пендзин.

В Европейской бизнес ассоциации считают, что бизнесу, особенно небольшому, придется сложно. По их мнению, ухудшатся условия деятельности для добросовестных плательщиков.

"Они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренцией со стороны теневого сектора, которая вырастет. Фактически именно на добросовестный бизнес будет переведено бремя увеличенных фискальных аппетитов. Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая усилит тенизацию своей деятельности", – говорится в заявлении Ассоциации.

О прожиточном минимуме украинца и о том, чего в нем недостает, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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