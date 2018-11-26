Порошенко просит Раду рассмотреть введение военного положения
Президент добавил, что после агрессии РФ в воскресенье Украина не исключает других операций
Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
Об этом он заявил во время заседания СНБО в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба президента.
"Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины", – сказал Порошенко.
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"Я обращаюсь к народным депутатам завтра прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждение проекта решения и ответственного принятия необходимого решения для обеспечения обороны государства", – заявил он.
Порошенко добавил, что после агрессии РФ в воскресенье Украина не исключает других операций, в том числе наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент подчеркнул, что введение военного положения "не означает объявление войны".
"Введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия... Украина ни с кем не планирует воевать. Оно (военное положение. – Ред.) вводится исключительно для обороны", – сказал он.
"Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического пути освобождения украинских территорий", - подчеркнул Порошенко, подчеркнув, что Украина будет и впредь придерживаться Минских договоренностей.
Он также добавил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан.
По словам президента, после объявления военного положения будет проведена работа с резервом военнослужащих первой очереди.
"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, находящихся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы заступать на оборону государства", – сказал он.
"Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Я обращаются к вам, уважаемые ветераны, быть начеку", - заявил Порошенко.
Он отметил, что применение оружия со стороны России и атака на украинском корабли не были спровоцированы: "Это была обычная операция по перемещению кораблей в пункт дислокации. Они не имели никакого особого оружия, кроме штатного, никаких особых задач".
"Хочу подчеркнуть, что никоим образом украинская власть и украинское военное руководство не были проинформированы о подобном поведении со стороны российских Вооруженных сил", – подчеркнул Порошенко.
Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
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