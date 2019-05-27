Курс, резервы и долги: Гройсман рассказал о "денежном" положении Украины

Премьер-министр напомнил о стратегии своего правительства

Фото: flickr.com.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работает в Украине, и по балансу страна сейчас находится в хорошем финансовом состоянии. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы в диалоге. То есть для МВФ важно, чтобы при пересмотре программы была засвидетельствована четкая политика, что дальше будет делать государство", – сказал Гройсман в интервью ICTV.

Глава правительства напомнил, что Украина нарастила валютные резервы, которые превышают 20 млрд долларов.

"Сейчас страна находится по балансу в хорошем финансовом состоянии. Мы накопили 20 млрд долларов валютных резервов, доллар был абсолютно стабилен, даже шел к снижению, на едином казначейском счету около 60 млрд грн. Все программы финансируются. Я три года эту стабильность держал и накапливал резервы", – заявил Гройсман.

Он отметил, что стратегия действующего правительства заключалась в том, чтобы отдать долги или снизить их уровень до минимума. И это удалось сделать, ведь уровень госдолга по отношению к ВВП снизился с 80% до 59%.

Также Гройсман призвал не допустить дефолта Украины, так как от этого, в первую очередь, пострадают рядовые граждане.

Как сообщалось, в январе 2019 года Министерство финансов утвердило программу управления государственным долгом. Общие выплаты были предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн. Позже Минфин обновил план выплат – сумма увеличилась до 460,99 млрд грн. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн.

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