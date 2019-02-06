Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине

Евросоюз намерен расширить квоты для поставок украинского мяса

Фото: Pixabay

Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg 2019-02-06T13:58:00+02:00 Экономика Евросоюз намерен расширить квоты для поставок украинского мяса

Европейский Союз пообещал расширить квоты для поставок украинской говядины, свинины и продукции птицеводства, сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

Об этих планах ЕС рассказал руководитель сектора сельского хозяйства Представительства Евросоюза в Украине Кристиан Бен Хелл на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений во вторник, 5 февраля.

Он отметил, что после вступления в силу соглашения об ассоциации украинский агропродовольственный экспорт в ЕС увеличился на 32%.

"Наш рынок является приоритетным для вашей страны. Но в Евросоюзе очень высокие стандарты качества для с/х продукции. Мы делаем все важное, чтобы дать возможность украинским продуктам выйти на рынки ЕС. В частности, планируем расширить квоты для поставок говядины, свинины, продукции птицеводства", – заявил Хелл.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд – приходятся на украинский аграрный экспорт.

В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов. Основные товары, которые страна покупала, - продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, а также алкоголь.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина уже исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.

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