Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине

Сегодня, 13:58

Евросоюз намерен расширить квоты для поставок украинского мяса

Фото: Pixabay
Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg Экономика Евросоюз намерен расширить квоты для поставок украинского мяса

Европейский Союз пообещал расширить квоты для поставок украинской говядины, свинины и продукции птицеводства, сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

Об этих планах ЕС рассказал руководитель сектора сельского хозяйства Представительства Евросоюза в Украине Кристиан Бен Хелл на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений во вторник, 5 февраля.

Он отметил, что после вступления в силу соглашения об ассоциации украинский агропродовольственный экспорт в ЕС увеличился на 32%.

"Наш рынок является приоритетным для вашей страны. Но в Евросоюзе очень высокие стандарты качества для с/х продукции. Мы делаем все важное, чтобы дать возможность украинским продуктам выйти на рынки ЕС. В частности, планируем расширить квоты для поставок говядины, свинины, продукции птицеводства", – заявил Хелл.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд – приходятся на украинский аграрный экспорт.

В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов. Основные товары, которые страна покупала, - продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, а также алкоголь.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина уже исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Евросоюз, мясо, квоты, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Квоты на мясо: Евросоюз дал обещание Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

21 января, 16:27

Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, дополнительную квоту на кукурузу. 

Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров

30 ноября 2018, 12:05

Квоты обнулятся с началом нового года

В Украине заметно снизились цены на свинину

Вчера, 17:08

Ценники на мясо в супермаркетах начали реагировать на ситуацию с закупкой сырья производителями

В Украине серьезно сократилось производство свинины

1 февраля, 18:13

В стране за последний год упало производство свинины на 9,3%, сообщают данные статистики

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной