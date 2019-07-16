Лагард подала в отставку с поста главы МВФ
По словам Лагард, решение об отставке принято в интересах Фонда
Кристин Лагард подала заявление об отставке с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на должность председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовано 16 июля на сайте МВФ.
"Я встретилась с исполнительным советом и подала заявление об отставке из Фонда, которое вступит в силу 12 сентября 2019 года", – сказано в нем.
По ее словам, данное решение принято в интересах МВФ, так как "это ускорит процесс выбора преемника".
Дэвид Липтон остается исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ, добавила Лагард.
Новости "Сегодня" писали, что 2 июля 2019 года Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ после выдвижения ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ.
На прошлой неделе Совет по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов ЕС, официально рекомендовал назначить Лагард руководителем ЕЦБ. Если она победит в конкурсе, данный банк впервые возглавит женщина.
В конце мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, смотрите в нашем сюжете:
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