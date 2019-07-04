Новым главой МВФ впервые может стать британец: что о нем известно

Экс-министр финансов Великобритании Джордж Осборн надеется на поддержку Европы, США и Китая

Джордж Осборн. Фото: Flickr

Новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) может стать бывший член британского правительства Джордж Осборн.

По данным Financial Times, экс-министр финансов Соединенного Королевства лично выражал желание стать преемником Кристин Лагард, чью кандидатуру на прошедшем экстренном саммите ЕС избрали для должности председателя Европейского центрального банка.

При этом он верит в том, что у него есть высокие шансы заручиться поддержкой Европы, США и Китая.

Источники издания также утверждают, что газета Evening Standard, редактором которой является Осборн, поддерживает Бориса Джонсона – фаворита гонки за лидерство в Консервативной партии (и, соответственно, за должность премьер-министра). И теперь он рассчитывает на поддержку его кандидатуры на должность главы МВФ со стороны британского правительства.

Любопытно, что в случае своей победы Джордж Осборн может стать первым британцем на должности главы МВФ.

Журналисты отмечают, что шансы британского экс-министра занять желаемую должность действительно высоки - за счет США и Китая, которые имеют наибольший вес при голосовании в МВФ.

Так, Осборн дружит с рядом членов Республиканской партии США, а в 2015 году поддержал создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, поддержав развитие британско-китайских отношений.

В то же время в Европе считают бесполезными его действия в период финансового кризиса 2011-2012 годов.

Напомним, что в конце мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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