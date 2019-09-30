Легализация добычи янтаря: Кабмин дал добро

Кабинет министров на заседании 29 сентября утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца, который предусматривает сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Главный замысел – одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", – сказал он в ходе пресс-брифинга.
Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса.
По его словам, законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время.
Новости "Сегодня" писали, что в Украине может появиться уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Об этом говорится в законопроекте № 2059, который зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.
Ранее полицейские Ровенской области пресекли работу преступной группировки. Во время обысков у них изъяли янтарь и оборудование для его обработки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк