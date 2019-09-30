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Легализация добычи янтаря: Кабмин дал добро

30 сентября, 13:06

По словам Гончарука, проект закона внесут в парламент в ближайшее время

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров на заседании 29 сентября утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца, который предусматривает сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главный замысел – одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", – сказал он в ходе пресс-брифинга.

Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса.

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По его словам, законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время.

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Новости "Сегодня" писали, что в Украине может появиться уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Об этом говорится в законопроекте № 2059, который зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.

Ранее полицейские Ровенской области пресекли работу преступной группировки. Во время обысков у них изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

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Кабмин добыча легализация янтарь Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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