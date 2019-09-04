Зеленский предложил ввести уголовную ответственности за нелегальную добычу янтаря

/ Фото: president.gov.ua

В Украине может появиться уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины" №2059, который зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.

"Незаконная добыча янтаря карается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", – указано в документе.

Кроме того, реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря будут караться еще большим наказанием – штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов или ограничением (лишением) свободы на срок от трех до шести лет.

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При этом вышеперечисленные преступления, совершенные повторно, либо по предварительному сговору группой, либо в особо крупных размерах (более 100 необлагаемых минимумов), а также преступления, совершенные на территориях природно-заповедного фонда, будут караться лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее президент Владимир Зеленский посетил Житомирскую область. В ходе визита глава государства на вертолете проинспектировал состояние лесов, где происходит незаконная добыча янтаря.

Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидером по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, проходившей с участием президента Владимира Зеленского, глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщил, что копатели янтаря повредили в трех регионах более семи тысяч гектаров земель – более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения.

Во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации Владимир Зеленский поручил уволить начальников СБУ в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции.

Ранее сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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