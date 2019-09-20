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В Ровенской области у мужчин нашли более пол тонны янтаря: фото

20 сентября, 10:56

У четырех мужчин изъяли 30 мешков с янтарем

Полицейские Ровенской области пресекли работу преступной группировки. Во время обысков у них изъяли янтарь и оборудование для его обработки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.

Так, известно, что в состав группы входили четыре человека, преступной деятельностью они занимались в поселке Володимирец.

Во время расследования полицейские провели пять обысков в участников преступной группы.

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По их результатам у местных жителей полицейские изъяли 30 мешков "солнечного" камня, в том числе и обработанного. Их общий вес составляет почти 600 килограммов.

Кроме того, в помещении 41-летнего жителя Володимирца правоохранители обнаружили станки для обработки янтаря. На них в рамках уголовного производства наложили арест.

Изъятый ​​янтарь направят на экспертизу.

Следственные действия продолжаются. Начато уголовное производство по части 1 статьи 198 (незаконное приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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