Лоукостер Wizz Air может заняться внутренними авиаперевозками: детали

Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу / Фото: Depositphotos

Министерство инфраструктуры предложило венгерской авиакомпании Wizz Air подумать о выходе на украинский рынок внутренних авиационных перевозок, ведь пассажиропоток украинских аэропортов серьезно вырос. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Наращивание доли лоукост-авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок в Мининфраструктуры считают приоритетной задачей.

"Рост пассажиропотока через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития. Мы реализуем комплекс мероприятий для дальнейшего успешного развития авиационной отрасли, в частности, в ближайших планах – модернизация аэропортов в Днепре, Измаиле, подготовка проекта строительства аэропорта в Мукачево. Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В пресс-службе министерства рассказали, что министр встретился с основателем и главным исполнительным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади.

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Поэтому Криклий предложил Варади активизировать диалог по выходу компании Wizz Air на рынок внутренних авиаперевозок. В ответ Варади сообщил о планах авиакомпании по присутствию на украинском рынке, и отметил, что Wizz Air готова к конструктивному диалогу, рассказали в пресс-службе.

Напомним, Wizz Air в апреле 2015 года закрыла свою дочернюю компанию в Украине Визз Эйр Украина из-за нестабильности на востоке Украины, девальвации, непредсказуемого курса гривни. В 2018 году Wizz Air успешно восстановила из Украины, обеспечив перелеты 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины. Однако работа дочерней компании так и не была перезапущена.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines с октября прошлого года открыла новые внутренние рейсы – из Киева в Харьков, Львов и Запорожье, и из Львова в Харьков. При этом назывались ориентировочные цены на билеты. Так, билет на рейс Киев – Харьков стоил от 498 грн, на рейс Харьков – Львов – от 639 грн, а Киев – Запорожье – 498 грн.

Кроме того, мы писали о том, как 15 марта 2019 года, аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич", выполненный из Киева. Однако 10 мая стало известно, что компания "Мотор Сич" прекратит выполнение рейсов. Такое решение в компании объяснили нерентабельностью рейсов в направлении Закарпатья. Билет на рейс стоит от двух тысяч гривен. Кроме того, маршрут предусматривает двухчасовую пересадку во Львове.

Правда, летом авиасообщение Ужгорода со столицей восстановили. В местном облсовете сказали, что власти, жители и гости Закарпатской области заинтересованы в авиационном сообщении со столицей, но отметили, что жителей Ужгорода не устраивает то обстоятельство, что самолет отправляется в Киев по пятницам, когда все официальные учреждения в столице завершают рабочую неделю, и по сути нельзя решить ни одного делового вопроса.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, зачем лоукостеры вводят доплаты за все важные услуги:

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