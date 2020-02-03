Ляшко: Минэнергетики планирует сократить 28 тысяч шахтеров

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В 2020 году в Украине из-за "поправки Геруса" намерены сократить 28 тысяч шахтеров, работающих на госшахтах. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я хочу предупредить украинских шахтеров и профсоюзы. По моей информации, Министерство энергетики в этом году планирует сократить 28 тысяч шахтеров на государственных шахтах. Если взять смежные предприятия, то эти сокращения зацепят минимум 100 тысяч человек", – сказал он.

В Министерстве энергетики и охраны окружающей среды нам подтвердили, что планы закрытия государственных шахт разрабатываются, но это случится не в ближайшее время.

"Разрабатывается такая концепция, но никто ничего "уже сегодня или завтра" закрывать не собирается, это произойдет не скоро, – ответили нам в министерстве. – Это растянется на много лет. Будет разрабатываться программа закрытия, что делать с человеческим капиталом, это длительный процесс. Государство сделает все, чтобы шахтеры и их семьи не пострадали. Это так называемая программа реабилитации, согласно которой люди получат возможность освоить новую профессию".

Напомним, ранее лидер Радикальной партии заявил, что добыча угля на государственных шахтах в 2019 году обвалилась на 24%. По словам Ляшко, импорт электроэнергии из Беларуси и РФ, который был начат из-за "поправки Андрея Геруса", привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались ненужными.

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