Ляшко рассказал, что планируют сделать с продуктовыми рынками на время карантина

В Украине решают, что делать с продуктовыми рынками в условиях карантина

На фоне роста числа заболевших коронавирусом украинцев, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допускает, что некоторые продуктовые рынки получат разрешение на продолжение работы в условиях карантина. Об этом сообщили Українськi Новини.

"Сейчас мы работаем над вопросом продуктовых рынков. Если рынки будут придерживаться санитарных норм, а также противоэпидемических мер, часть из них сможет работать. Часть все же будет закрыта", – сказал замминистра.

Ляшко отметил, что вопрос особенности работы открытых рынков будет рассмотрен сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что рынки в больших населенных пунктах Украины должны оставаться закрытыми в связи с карантином, в то время как в небольших городках и поселках к этому вопросу необходимо подойти более тщательно и, возможно, разрешить работу базаров. Об этом на селекторном совещании с лидерами регионов Украины заявил 25 марта президент Владимир Зеленский.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также поддержало идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.

Как уже сообщалось, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин с 12 марта до 3 апреля, но, не дожидаясь его окончания, 25 марта карантин продлили еще на месяц – до 24 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия и крупные собрания людей, отменено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.

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