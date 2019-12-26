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Магазины секонд-хенд запретят: названа сумма потерь бюджета

26 декабря, 17:19

В Минсоцполитики разрабатывают документ, который предусматривает механизм запрета ввоза дешевой одежды

/ Фото: Depositphotos

В Минсоцполитики разрабатывают механизм запрета ввоза секонд-хенда в Украину. Об этом заявил замминистра соцполитики Олег Коваль.

"В Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления", – сказал он.

И добавил: министерство будет вносить предложение запрета ввозить секонд-хенд в Украину.

"Мы только разрешаем, например, оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарного", – сказал Коваль.

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Он уточнил, что соответствующие предложения готовятся совместно с Государственной таможенной службой и Реанимационным пакетом реформ.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения в Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установлением на баланс. Если мы потом проверим, то соответствующие государственные служащие понесут соответствующее наказание. Я лично буду обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении этих действий. Я уже несколько заявлений подписал", – подчеркнул замминистра.

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Он отметил, что сейчас в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.

"По моим подсчетам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около 2 млн долларов. То есть в год – от 2 до 3 млрд грн ", – сказал Коваль, отвечая на вопрос, о каких потерях от неуплаты пошлины за ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи идет речь.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что силовики разоблачили схему ввоза брендовой одежды в Украину через Львовскую таможню. Ориентировочная стоимость каждой ввезенной партии составляла не менее 400 тысяч долларов.

Напомним, новости "Сегодня" раскрывали секреты покупок в секонд-хенде: как выбрать хорошую вещь и избавиться от неприятного запаха.

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налоги бюджет покупки таможня одежда поступления Министерство социальной политики секонд-хенд

Источник: Укринформ

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