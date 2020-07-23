Макогон рассказал, как "Турецкий поток" может "убить" транзит газа через Украину

Запуск в 2021 году второй ветки "Турецкого потока" может привести к падению транзита через украинскую газотранспортную систему дополнительно на 15 млрд куб. м газа. Об этом заявил глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает УНИАН.

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"Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток", – сказал Макогон.

Он также сообщил, что падение транзита газа через Украину в первом полугодии 2020 года на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с запуском "Турецкого потока" в этом году.

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"За эти полгода мы транспортировали на 45% меньше газа, чем в 2019 году. Мы связываем такое снижение транзита с запуском "Турецкого потока", через который Болгария, Греция, Турция и Румыния начали получать газ из России. Поэтому около 15 миллиардов кубических метров газа транзита было потеряно из-за строительства "Турецкого потока", - отметил он.

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При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что за первые полгода через украинскую ГТС было транспортировано лишь 77% контрактного объема газа, "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 млрд куб. м на 2020 год) согласно контракту.

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Напомним, 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток", проложенного в обход Украины по дну Черного моря.

Не так давно госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Вашингтон включит российские проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в список проектов, на которые распространяется действие "санкционного" закона CAATSA.

Майк Помпео подчеркнул, что две российские "трубы" подрывают трансатлантическую безопасность и безопасность Украины, перекрывая транзит газа "через эту критически важную демократическую страну".

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Напомним, что закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA) был принят в США в 2017 году. Санкции против фигурантов и компаний из этого списка предусматривали запрет на въезд в США, замораживание активов и ограничения на сделки с российскими государственными и частными компаниями.

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